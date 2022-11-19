Бойовик "ДНР" отримав 15 років ув'язнення: воював на боці Росії проти ЗСУ

У Запоріжжі до 15 років засудили учасника "ДНР", який у лютому 2022-го добровільно перейшов на бік ворога. Його визнали винним у державній зраді.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідчі встановили, що мешканець Тореза вступив до лав незаконного збройного формування, підконтрольного "ДНР". Він перебував на посадах стрілка та командира різних підрозділів "народної міліції "ДНР" та виконував злочинні накази командирів російських військ.

Зазначається, що зрадник здійснював оборону бойових позицій, чергував та забезпечував контрольно-пропускні функції на блокпостах. Крім того, бойовик брав участь на боці агесорки РФ у бойових зіткненнях проти ЗСУ на території Пологівського району Запорізької області.

Під час здійснення оборони рубежів з метою утримання тимчасово окупованої території Пологівського району чоловік був взятий у полон підрозділами ЗСУ.

Як повідомлялося, СБУ під час слідчо-оперативних дій встановила особи ще 11 зрадників, які брали участь в організації незаконного референдуму у тимчасово окупованих районах Запорізької області. Колаборанти входили до складу створених агресором "территориальных избирательных комиссий" в Енергодарі, Мелітополі та Кам’янці-Дніпровській.

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