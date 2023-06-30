Бойовик "ДНР" спробував влаштуватися на службу до "Азова" і отримав 8 років ув’язнення (фото)

"Азовці" викрили і затримали бойовика під час проходження відбору.

Шевченківський райсуд Києва до восьми років ув’язнення засудив колишнього бойовика "ДНР", який намагався влаштуватися на військову службу до бригади спецпризначення "Азов".

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що 2015 року житель Донеччини приєднався до угруповань терористичної організації "ДНР".

До 2018 року бойовик перебував у складі роти спецпризначення розвідувального управління "республіканської гвардії". Він брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході держави.

В Україні засудили бойовика "ДНР", який намагався влаштуватися на службу до "Азова" / Фото: Офіс генерального прокурора

В Україні засудили бойовика "ДНР", який намагався влаштуватися на службу до "Азова" / Фото: Офіс генерального прокурора

Пізніше бойовик повернувся на підконтрольну Україні територію і намагався влаштуватися до одного з підрозділів бригади спецпризначення "Азов".

"У лавах українських захисників він сподівався приховати своє минуле і таким чином уникнути правосуддя", – зауважили в Офісі генпрокурора.

Однак бійці "Азова" своєчасно викрили і затримали бойовика під час проходження ним відбору.

Суд визнав його винним в участі у терористичній організації та не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях.

В Україні засудили бойовика "ДНР", який намагався влаштуватися на службу до "Азова" / Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, напередодні працівники СБУ затримали у Кропивницькому місцевого жителя, який готував ракетні удари по аеродромах у Кіровоградській області. За це росіяни заплатили чоловікові 10 тис. грн.

Зауважимо, що СБУ також за гарячими слідами затримала корегувальника ракетного удару по Краматорську 27 червня. Ним виявився завербований російськими спецслужбами місцевий житель-працівник газотранспортного підприємства.

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