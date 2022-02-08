Бойовик з підрозділу “Казачья национальная гвардия” захотів українську пенсію: фото

Мешканець Луганської області добровільно приєднався до бойовиків так званої “ЛНР” та воював проти українських бійців АТО.

Контррозвідники СБУ затримали у Станиці Луганській мешканця Антрацитівського району, який добровільно приєднався до бойовиків у 2014 році і вступив до лав підрозділу “Казачья национальная гвардия”.

Про це повідомили у вівторок, 8 лютого, у пресслужбі СБУ.

Учасника незаконного збройного формування затримали, коли він перейшов на підконтрольну українській владі територію для оформлення ID-паспорту та пенсії.

Встановлено, що підрозділ бойовиків, у якому він був заступником ватажка, брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції на території Краснодонського (нині Сорокинський) і Антрацитівського районів Луганщини.

“Згодом він покинув лави бойовиків через конфлікт з ватажками, які замість “грошового утримання” видавали підлеглим продукти харчування. Потім тривалий час переховувався на тимчасово непідконтрольній українській владі території регіону”, - повідомили в СБУ.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) КК України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше в зоні ООС на Луганщині українські військові затримали п’яного бойовика.

Читайте також: