Бойовики "ЛНР" скрутили і "мобілізували" чоловіка із дитсадка, куди він прийшов по дитину: відео

У Луганську бойовики "ЛНР" примусово "мобілізували" чоловіка, коли він прийшов забирати свою дитину з дитсадка. Окупанти у формі скрутили та силою тягнули місцевого жителя.

Відповідне відео опублікували на каналі Стратегічного командування ЗСУ у Telegram.

На відео видно, як окупанти схопили чоловіка на території дитячого садка. Чоловік чинив опір, кричав, що йому роблять боляче і вимагав відпустити його додому. Один з ЛНР-івців помітив, що жінка знімає інцидент на відео і наказав прибрати камеру.

За даними Стратегічного командування ЗСУ, ватажки "ЛНР" ухвалили "закон", який дозволили своїм підлеглим зрізати двері на квартирах, щоб перевіряти наявність чоловіків призовного віку на окупованих ними територіях.

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