У тимчасово окупованому Бердянську пролунала низка гучних вибухів

У Бердянську вночі - було гучно.

Починаючи з 02:33 17 жовтня 2023 року жителі тимчасово окупованого міста чули серію гучних вибухів.

Про це інформує місцева «влада».

Мовляв, за попередніми даними, «ППО успішно відпрацювала по ворожих ракетах, які бойовики ЗСУ» випустили по мирному місту.

Росіяни стверджують, що ракети нібито було збито на околиці міста.

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«Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Деталі пізніше», - йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомляють, що у Бердянську "щось здетонувало".

Також інформують, що у Бердянську влучили в аеропорт, - здетонували боєкомплекти. Наразі ця інформація потребує уточнення та перевірки.

Нагадаємо, що раніше у Росії повідомили про невідомі безпілотники.

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