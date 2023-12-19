"Бойовий" дельфін атакував човен з курсантами біля Кримського мосту – ЗМІ

За непідтвердженими даними, один із курсантів випав за борт і вважається зниклим безвісти.

Росіяни заявляють, що в Азовському морі неподалік від Кримського мосту дельфін атакував один з човнів курсантів Чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова. На судні знайшли сліди від удару.

Про це повідомляє російський телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

У дописі зазначається, що неподалік Кримського мосту сталася дивна НП.

"У ході навчань нахімовців із Чорноморського вищого військово-морського училища один із човнів ледь не пустив на дно дельфін. Дивин у цій історії одразу декілька. По-перше, дельфін з якоїсь причини атакував човен із майбутніми моряками. У бічній частині знайшли сліди удару, а сам човен ледь не перекинувся", – йдеться в повідомленні.

Автори зазначили, що незрозуміло, хто вирішив проводити навчання із неповнолітніми курсантами під час поганої погоди. Під питанням залишається і те, навіщо було в зимовий період під час високих хвиль практикувати евакуацію з корабля, що тоне.

Читайте провідні новини дня:

За непідтвердженими даними, один із курсантів таки випав за борт і вважається зниклим безвісти. Зазначається, що на російському флоті про ситуацію "вважають за краще мовчати".

"Наші співрозмовники чи жартома, чи серйозно назвали дельфіна "бойовим" і натякнули на роботу ДРГ. Однак ця версія має непереконливий вигляд через те, що Кримський міст охороняють дуже серйозно", – переконані автори допису.

До слова, у жовтні у ВМС ЗСУ інформували, що незаконно збудований Кримський міст охороняють російські кораблі, катери та навіть бойові дельфіни.

Читайте також: