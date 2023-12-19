"Бойовий" дельфін атакував човен з курсантами біля Кримського мосту – ЗМІ

За непідтвердженими даними, один із курсантів випав за борт і вважається зниклим безвісти.
Росіяни заявляють, що в Азовському морі неподалік від Кримського мосту дельфін атакував один з човнів курсантів Чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова. На судні знайшли сліди від удару.
Про це повідомляє російський телеграм-канал "Кремлевская табакерка".
У дописі зазначається, що неподалік Кримського мосту сталася дивна НП.
"У ході навчань нахімовців із Чорноморського вищого військово-морського училища один із човнів ледь не пустив на дно дельфін. Дивин у цій історії одразу декілька. По-перше, дельфін з якоїсь причини атакував човен із майбутніми моряками. У бічній частині знайшли сліди удару, а сам човен ледь не перекинувся", – йдеться в повідомленні.
Автори зазначили, що незрозуміло, хто вирішив проводити навчання із неповнолітніми курсантами під час поганої погоди. Під питанням залишається і те, навіщо було в зимовий період під час високих хвиль практикувати евакуацію з корабля, що тоне.
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За непідтвердженими даними, один із курсантів таки випав за борт і вважається зниклим безвісти. Зазначається, що на російському флоті про ситуацію "вважають за краще мовчати".
"Наші співрозмовники чи жартома, чи серйозно назвали дельфіна "бойовим" і натякнули на роботу ДРГ. Однак ця версія має непереконливий вигляд через те, що Кримський міст охороняють дуже серйозно", – переконані автори допису.
До слова, у жовтні у ВМС ЗСУ інформували, що незаконно збудований Кримський міст охороняють російські кораблі, катери та навіть бойові дельфіни.
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