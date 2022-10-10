"Боюся, це лише початок": російський політолог про масовані атаки РФ в Україні

Політолог Валерій Соловей вважає, що рано чи пізно Путін може застосувати сильнішу зброю, ніж ракети. Читайте останні новини України на ТСН.ua.

Російський політолог Валерій Соловей вважає масовану атаку РФ по Україні не скільки "помстою за міст", скільки за те, що Україна чинить відчайдушний супротив.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Bild.

"В Росії історію з мостом називають терористичнолю атакою, але скоріш за все це - диверсія. Це лиш можливість Володимиру Путіну випустити свої емоції і покарати Україну за те, що вона не просто чинить опір, а чинить опір досить успішно і завдає російським військовим дуже відчутні удари. Я боюся, що це лише початок", - говорить Соловей.

Він додав, що запас ракет в ЗС РФ обмежений, а те, що сталося сьогодні, скоріш за все разова акція, оскільки Україна не змінить своєї позиції, а ЗСУ продовжуватимуть нищити росіян на фронті, зокрема, продовжуватимуть контрнаступ на Херсонщині та інших напрямках.

"Російському президенту доведеться ухвалювати рішення про застосування більш діючих засобів", - вважає Соловей.

Нагадаємо, що у Києві в результаті "прильотів" ракет пошкоджені об‘єкти критичної інфраструктури. За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, що на більшості об'єктів енергетичної інфраструктури України фахівці після ракетних обстрілів РФ розпочали ліквідацію наслідків, зможуть відновити вже сьогодні. Частина запрацює завтра, 11 жовтня.

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