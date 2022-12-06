"Божевільна ідея контрнаступу": Гайдай розповів, куди збираються наступати окупанти

Російські окупанти, найімовірніше, збираються наступати на Куп'янськ на Харківщині.

Таку думку висловив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Дуже багато засобів стягли в районі Сватового. Можливо, у них є божевільна ідея контрнаступу на Куп'янськ, я вже нічому не здивуюся. Тим не менш, у них щодня відбувається наша улюблена "бавовна". Знищуються будівлі, де окупанти розташовуються, і їхня техніка. При чому це відбувається в усіх навколишніх селах в районі Сватового. Для розуміння тієї кількості солдатів, яку стягли окупанти в Сватово - в кожному приватному будинку розміщуються десятки російських солдатів", - розповів Гайдай.

ЗСУ поступово просуваються в напрямку Сватового і зберігають вогневий контроль над трасою "Сватове-Кремінна".

Нагадаємо, що погода на Луганщині почала сприяти темпам наступу українських військових на Сватівському та Кремінському напрямках. Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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