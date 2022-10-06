"Божевільні боягузи": в ОП відреагували на ворожі ракетні удари по багатоповерхівках у Запоріжжі

Над ранок 6 жовтня російські війська поцілили ракетами в житлові будинки у Запоріжжі.

В Офісі українського президента відреагували на атаку окупантів. Керівник ОП Андрій Єрмак наголошує, що російські терористи вміють воювати лише з мирними людьми.

Таку думку він висловив у своєму Telegram.

"Божевільні боягузи. Російське питання необхідно вирішити раз і назавжди. Робити це можна лише силою. Зброя, санкції, ізоляція", - наголосив Єрмак.

За його словами, можливий лише "тотальний розгром ворога і притягнення до відповідальності".

Як повідомлялося, над ранок 6 жовтня внаслідок обстрілу російськими окупантами Запоріжжя у місті виникли пожежі, руйнувань зазнали житлові будинки. Будинки в центральній частині міста зазнали значних руйнувань, є постраждалі, людей рятувальники дістають з-під завалів. За попередньою інформацією, ворог завдав 7 ракетних ударів.

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