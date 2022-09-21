"Божевільний дід іде ва-банк": в Росії зламали сайт аеропорту і розмістили там банер проти мобілізації

В Росії почалися перші заворушення проти мобілізації.

Невідомі зламали сайт аеропорту Пулково, розмістивши там банер проти мобілізацйії.

Про це повідомляють в телеграм-каналі "Бумага".

На головній сторінці сайту з'явився банер проти мобілізації.

У заголовку сторінки написано: "Аеропорти більше не потрібні". Замість сайту показано заглушку з текстом: "Божевільний дід йде ва-банк, його ставка — наші життя!"

Далі автор звернення розповідає про провали російської армії та мобілізацію "свіжого м'яса", визнання порядних людей "іноагентами" та видавання повісток. "Якщо вас призовуть до армії, здавайтеся з технікою. Ви можете отримати винагороду та громадянство ЄС", — йдеться у повідомленні.

Сайт через деякий час припинив працювапти. Нині його роботу відновлено.

Нагадаємо, в Росії оголошено часткову мобілізацію через війну проти України. Мобілізаційні заходи почнуться вже сьогодні, 21 вересня.

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