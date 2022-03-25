25 березня планували повернутися додому: СБУ перехопила розмову російського окупанта

Загарбник бідкається, що 25 березня він вже мав повернутись до РФ, проте їх і досі не вивезли.

Російські окупанти планували вже до 25 березня повернутись додому, проте зараз вони бідкаються на масові смерті та планують стати дезертирами.

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Про це йдеться у перехопленій СБУ розмові російського окупанта.

"Мрії російських загарбників розбиваються так само швидко, як міфи про непереможну армію "асвабадітєлєй". Так, окупанти сподівалися 25 березня вже повернутися додому. Принаймні, їм це обіцяли. А сьогодні їхня єдина надія на порятунок – потрапити під потенційну ротацію", - йдеться у повідомленні.

У перехопленій СБУ розмові російський загарбник бідкається, що 25 березня він вже мав повернутись до РФ, проте їх і досі не вивезли.

"Кількість загиблих вражає. Путінський вояка зізнається, що загарбники просто тікають під постійним вогнем наших захисників. Окупанти навіть нещодавно залишили своїх командирів, потім шукали їх, але ті "скоріш за все, потрапили у полон чи загинули". І тут же розказує про прапорщика, в якого "поїхав дах", тож у нього довелося забрати зброю. Тому дезертирство – звичайна річ. Частина окупантів уже втекли у Крим. "Зате живі", – відповідає дружина. І правильно каже! Це ваш шанс зберегти своє життя! Ми будемо гнати вас зі своєї землі! І ми обов’язково переможемо!", - повідомили у СБУ.

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