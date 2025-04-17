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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
369
Час на прочитання
1 хв

БпЛА атакували російську ракетну частину, ситуація на фронті: головні новини ночі 17 квітня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 15 квітня 2025 року:

  • У Росії атакована частина, яка відповідальна за теракт у Сумах: почалася пожежа (відео) Читати далі –>

  • Філатов показав наслідки атаки БпЛА на Дніпро (фото) Читати далі –>

  • Ворог просувається у Донецькій області — DeepState Читати далі –>

  • Вночі ворог атакував Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

  • Трамп заборонив Ізраїлю завдати удару по ядерних обʼєктах Ірану — The New York Times Читати далі –>

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