Десятки БпЛА атакували Тернопіль: після серії вибухів все місто у диму, влада звернулась до людей

Дим після атаки. / © Getty Images

У п’ятницю, 1 травня, під час повітряної тривоги у Тернополі сталося кілька сильних вибухів. Дрони атакують місто. Обласний центр повністю в диму. У деяких районах зникла електроенергія.

Про це повідомили місцеві ресурси.

«У Тернополі чути вибухи», — повідомили кореспонденти «Суспільного».

Раніше мер міста Сергій Надал повідомляв, що у напрямку області і міста рухається велика кількість ворожих БпЛА. За даними моніторів, по Тернополі було застосовано близько 60 дронів протягом години.

Наслідки атаки на Тернопіль

Наразі міська влада не прокоментувала вибухи. Втім, міський голова звернувся до тернополян: «Терміново перейдіть в укриття! Не користуйтесь транспортом!».

Згодом Надал звернувся з новим зверненням: «Залишайтесь в укриттях до відбою! Зачиніть вікна».

Водночас після вибухів небо над містом затягнуло чорним димом. Місцеві ресурси повідомили, що у деяких районах Тернополя виникли проблеми з електроенергією. Згодом цю інформацію підтвердили в мерії.

«Частина Тернополя без електроенергії: частина мікрорайонів Канада, Центр, Новий світ та мікрорайон Старий парк, а також частина масиву Сонячний», — поінформував міський голова.

Дим над Тернополем.

Атака вдень 1 травня

Сьогодні посеред дня РФ запустила «Шахеди» по Україні. Зокрема, пуски сталися з району російського Тьоткіно, дрони фіксували в акваторії Чорного моря. Перші вибухи пролунали у Київській області — спрацювала ППО.

Під масованою атакою перебуває Захід України. Спочатку у Повітряних силах повідомила про загрозу для Вінницької та Хмельницької областей. У Вінниці було гучно, а Хмельниччини БпЛА пішли транзитом на Тернопіль.

