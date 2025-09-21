Наслідки атаки на Полтавщину / © ДСНС

Російський безпілотник влучив у житловий будинок на території Полтавського району. В одній із квартир виникла пожежа.

Про це повідомляє ДСНС у Telegram.

Дрон потрапив у будівлю близько 18:00.

Пожежа охопила квартиру на третьому поверсі та дах будинку.

«На щастя, мешканців у квартирі в момент влучання не було, а більшість жителів будинку встигли спуститися до укриття», — ідеться у повідомленні ДСНС.

Інформації про загиблих чи постраждалих наразі немає.

Станом на 22:00 пожежу було ліквідовано. До робіт також залучали сапери та кінологи ДСНС, уточнили у повідомленні Служби з надзвичайних ситуацій.

БпЛА РФ влучив у житловий будинок на Полтавщині: у ДСНС показали наслідки (фото)

