БпЛА РФ влучив у житловий будинок на Полтавщині: у ДСНС показали наслідки (фото)
Внаслідок влучання російського дрона у житлову багатоповерхівку у Полтавському районі зайнялася пожежа.
Російський безпілотник влучив у житловий будинок на території Полтавського району. В одній із квартир виникла пожежа.
Про це повідомляє ДСНС у Telegram.
Дрон потрапив у будівлю близько 18:00.
Пожежа охопила квартиру на третьому поверсі та дах будинку.
«На щастя, мешканців у квартирі в момент влучання не було, а більшість жителів будинку встигли спуститися до укриття», — ідеться у повідомленні ДСНС.
Інформації про загиблих чи постраждалих наразі немає.
Станом на 22:00 пожежу було ліквідовано. До робіт також залучали сапери та кінологи ДСНС, уточнили у повідомленні Служби з надзвичайних ситуацій.
Раніше повідомлялося, що заступник командира 21 окремого полку безпілотних систем (ОПБС — ред.) Єгор Фірсов заявив, що Києву слід готуватися до атаки великими FPV-дронами.
Ми раніше інформували, що у ніч проти 20 вересня у Павлограді пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.