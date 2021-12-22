Браконьєр вбив двох козуль у природному заповіднику в Хмельницькій області: фото

Браконьєр вбив двох козуль у природному заповіднику в Хмельницькій області: фото

Зловмисник застрелив двох тварин з мисливського карабіна.

У Хмельницькій області браконьєр вбив двох козуль на території Національного природного парку "Подільські Товтри".

Також читайте На Київщині під час сутички з браконьєром отримав поранення 19-річний юнак

Як розповіли в поліції області, зловмисник спеціально вийшов на полювання вночі, щоб залишитись непоміченим і вполював дві козулі. Проте його виявив місцевий єгер і викликав на місце працівників поліції.

"Сьогодні, 22 грудня, близько 02:00 години ночі на лінію "102" надійшло повідомлення від єгера з Чемеровеччини. Чоловік повідомив, що під час обходу території на узліссі поблизу села Романівка він виявив браконьєра", - йдеться у повідомленні.

Як з'ясувалося, 56-річний житель м. Дунаївці з мисливського карабіна на території, що входить до Національного природного парку "Подільські Товтри", застрелив двох козуль.

ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

На місце події виїхали поліцейські, зброю та незаконно впольовану дичину поліція вилучила.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 248 (Незаконне полювання) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі дії тривають.

Новини України: морська охорона випустила з браконьєрських сіток крабів та рибу

Читайте також: