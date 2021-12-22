Браконьєр вбив двох козуль у природному заповіднику в Хмельницькій області: фото

Зловмисник застрелив двох тварин з мисливського карабіна.
У Хмельницькій області браконьєр вбив двох козуль на території Національного природного парку "Подільські Товтри".
Як розповіли в поліції області, зловмисник спеціально вийшов на полювання вночі, щоб залишитись непоміченим і вполював дві козулі. Проте його виявив місцевий єгер і викликав на місце працівників поліції.
"Сьогодні, 22 грудня, близько 02:00 години ночі на лінію "102" надійшло повідомлення від єгера з Чемеровеччини. Чоловік повідомив, що під час обходу території на узліссі поблизу села Романівка він виявив браконьєра", - йдеться у повідомленні.
Як з'ясувалося, 56-річний житель м. Дунаївці з мисливського карабіна на території, що входить до Національного природного парку "Подільські Товтри", застрелив двох козуль.
На місце події виїхали поліцейські, зброю та незаконно впольовану дичину поліція вилучила.
За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 248 (Незаконне полювання) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі дії тривають.
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