Браконьєри вбили величезну червонокнижну білугу на Одещині: фото, відео

За такий злочин загрожує штраф або до трьох років обмеження волі.

На Одещині спіймали двох браконьєрів, які вбили і перевозили занесену до Червоної книги білугу вагою у 125 кг.

Про це повідомили в МВС України.

Згідно з повідомленням, браконьєри були затримані поліцією та прикордонниками неподалік від міста Вилкове на річці Дунай. У човні чоловіки везли вбиту білугу, яка занесена до Червоної книги. Рибина була завважки 110 кг та мала ще близько 14 кг чорної ікри.

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Правоохоронці внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду.

В межах справи ризначено судово-екологічну експертизу, яка має встановити точний розмір заподіяної державі шкоди.

Після проведення необхідних слідчих дій та висновку експерта правоохоронці вирішуватимуть питання про повідомлення затриманим про підозру. За такий злочин загрожує штраф у розмірі від 17 000 до 51 000 грн або до трьох років обмеження волі.

Браконьєри вбили величезну білугу в Дунаї на Одещині / Скриншот

Браконьєри вбили 125-кілограмову червонокнижну білугу на Одещині

Нагадаємо, за словами експертів, після підриву росіянами Каховської ГЕС забруднена екосистема, знищене біорізноманіття гирлового регіону пониззя Дніпра, а водосховища більше не існує. Наслідки екокатастрофи ще проявлятимуться не один рік.

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