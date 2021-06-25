Брала гроші за газ, але сплачувала не завжди: у Тернопільській області листоноша обкрадала пенсіонерів

Брала гроші за газ, але сплачувала не завжди: у Тернопільській області листоноша обкрадала пенсіонерів

У скоєному листоноша зізналася.

У Тернопільській області листоноша обкрадала пенсіонерів, які давали їй гроші для оплати газу. У скоєному жінка зізналася, але вій вчинок не пояснює.

Про це інформує поліції Тернопільської області.

Виявилося, що листоноша впродовж кількох місяців дурила місцевих жителів. Вона брала у пенсіонерів гроші за оплату послуг з газопостачання. Проте гроші перераховувала не завжди, а раз на кілька місяців.

Про махінації з платіжками дізналася одна із місцевих мешканок. Про свої підозри вона розповіла поліцейським. Ті, своєю чергою, з'ясували, що жертвами листоноші стали п'ятеро пенсіонерів. Загалом вона поцупила у літніх людей майже 15 тисяч гривень.

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У скоєному жінка зізналася, але свій вчинок не пояснює. Гроші потерпілим вона повернула.

Жінці інкримінують ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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