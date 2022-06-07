Брала по 7 тисяч доларів: на Прикарпатті візова агенція нелегально відправляла чоловіків за кордон

Брала по 7 тисяч доларів: на Прикарпатті візова агенція нелегально відправляла чоловіків за кордон

СБУ затримала учасників злочинної групи, які за гроші допомагали чоловікам призовного віку виїхати за кордон.

В Івано-Франківській області спецслужба викрила керівника візової агенції та його спільника з кримінальних кіл на організації каналу нелегального переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон.

Про це повідомили у пресслужбі управління СБУ в Івано-Франківській області.

За сприяння в перетині кордону фігуранти брали 7 тисяч євро з однієї особи.

Зловмисники виготовляли фіктивні документи про нібито належність чоловіків до волонтерських організацій та вносили їх на цій підставі у базу даних "Шлях", що дає можливість перетнути кордон.

СБУ спіймала фігурантів "на гарячому" під час отримання ними 270 тисяч гривень (еквівалент 7 тис. євро) за перетин кордону мешканцем Івано-Франківщини.

фото / Управління СБУ в Івано-Франківській області

Під час обшуків у офісному приміщенні візової агенції, за місцями проживання та у транспортних засобах зловмисників виявлено і вилучено:

270 тисяч гривень, ймовірно отримані за надання незаконних послуг;

комп’ютерну техніку, флеш-носії, карти пам’яті, банківські картки, мобільні термінали, чорнові записи з доказами протиправної діяльності;

автомобіль організатора Ауді Q8;

травматичний пістолет та карабін з набоями.

фото / Управління СБУ в Івано-Франківській області

Фігурантів затримали і повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

За такі дії передбачено покарання - позбавлення волі від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Читайте також: