"Брала штурмом" лікарню: під Харковом козуля застрягла в паркані

"Бранку" звільняв персонал лікарні.
У Харківській області косуля намагалася перелізти через паркан лікарні і застрягла. Тварину у заручниках огорожі виявили працівники медзакладу.
Про це повідомила в соцмережі лікарка Лозівської лікарні Юлія Шатунова.
Вчора, 3 лютого на території Лозівської центральної районної лікарні виявили незвичайну гостю. У металевому паркані лікарні застрягла косуля, яка, вочевидь, шукала собі іжу і намагалася проскочити між ґратами огорожі, але невдало.
"Вранці та території Лозівської ЦРЛ працівники лікарні врятували життя козулі. Особлива подяка всім, хто брав участь у її визволенні. Добре, коли люди небайдужі до братів наших менших", - написала лікарка.
Нагадаємо, що у Республіці Комі (Росія) місцеві жителі врятували оленя, який застряг у болоті та снігу по самі роги.
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