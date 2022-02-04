"Брала штурмом" лікарню: під Харковом козуля застрягла в паркані

"Бранку" звільняв персонал лікарні.

У Харківській області косуля намагалася перелізти через паркан лікарні і застрягла. Тварину у заручниках огорожі виявили працівники медзакладу.

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Про це повідомила в соцмережі лікарка Лозівської лікарні Юлія Шатунова.

Вчора, 3 лютого на території Лозівської центральної районної лікарні виявили незвичайну гостю. У металевому паркані лікарні застрягла косуля, яка, вочевидь, шукала собі іжу і намагалася проскочити між ґратами огорожі, але невдало.

"Вранці та території Лозівської ЦРЛ працівники лікарні врятували життя козулі. Особлива подяка всім, хто брав участь у її визволенні. Добре, коли люди небайдужі до братів наших менших", - написала лікарка.

Нагадаємо, що у Республіці Комі (Росія) місцеві жителі врятували оленя, який застряг у болоті та снігу по самі роги.

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