Брали гроші за спрощений перетин лінії зіткнення: на Запоріжжі викрили "ділків"

У Запоріжжі повідомлено про підозру трьом особам, які заробляли на організації безперешкодного перетину лінії зіткнення з окупованими територіями.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

"Ділок" вирішив збагатитися за рахунок цивільних осіб, які мали платити за безперешкодний перетин лінії розмежування.

До реалізації свого плану він залучив дружину та знайомого. Вони безпосередньо займалися пошуком громадян зацікавлених пройти фільтраційні заходи за "спрощеною схемою".

"Громадяни, у складі організованої злочинної групи отримували неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення представниками територіальних органів влади про безперешкодне проходження особами фільтраційних заходів", – йдеться в повідомленні.

Частина отриманого підозрюваними прибутку передавалась посадовим особам органів влади як хабар.

Позачергове внесення пасажира до транспортного засобу, який включений за списком до автоколони для виїзду на тимчасово непідконтрольну територію, коштувало для однієї людини в середньому 1000 доларів.

Загалом зловмисники отримали неправомірну вигоду на загальну суму 11200 доларів США та 40 тис. грн.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, що на Житомирщині викрили схему втечі за кордон ухилянтів. Чоловіки поспіхом одружувалися та ставали багатодітними батьками. За кожну дитину матерям ділки обіцяли по 500 доларів.

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