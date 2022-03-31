Брали по 2 тисячі доларів: троє військових у Хмельницькому незаконно переправляли чоловіків за кордон

Брали по 2 тисячі доларів: троє військових у Хмельницькому незаконно переправляли чоловіків за кордон

Одного з військових спіймали "на гарячому".

У Хмельницькому ліквідували схему переправлення чоловіків через кордон. Працівники ДБР затримали трьох військових, які допомагали чоловікам призовного віку виїхати за кордон.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Злочинну схему організував військовослужбовець однієї з військових частин Хмельницького. Він залучив двох підлеглих. Вони переправляли у Польщу чоловіків призовного віку під виглядом осіб, що супроводжують гуманітарні вантажі для потреб військової частини. За свої "послуги" вони вимагали від 2 тисяч доларів.

Працівники ДБР задокументували декілька фактів отримання грошей від потенційних замовників. Одного з військових було затримано "на гарячому", під час отримання частини плати - 600 доларів. Під час обшуку в кабінеті організатора схеми було знайдено 140 тисяч гривень.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Хабарництво), ч. 5 ст. 426-1 (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) КК України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення військовим підозри. Затриманим загрожує до 5 років тюремного ув'язнення.

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