"Брат після інсульту не міг говорити": що відомо про чоловіка, який загинув під час удару КАБами по Сумах (фото)

Ольга - сестра загиблого в Сумах / © «Суспільне Суми»

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Російський авіаудар по Сумах забрав життя чоловіка, який мав інвалідність І групи після інсульту. Його тіло рятувальники деблокували з-під завалів після пошуково-рятувальної операції.

Про це йдеться на «Суспільне. Суми».

Вранці 19 липня російські війська завдали по Сумах, за попередніми даними, семи ударів керованими авіабомбами (КАБ). Унаслідок атаки загинув місцевий житель, ще троє людей дістали поранення та були госпіталізовані, про що повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

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За словами Олега Григорова, чоловік перебував у власному будинку, коли російська авіабомба влучила в житловий сектор.

Суми — внаслідок удару РФ загинув чоловік / © «Суспільне Суми»

Сестра загиблого розповіла про останні хвилини життя брата

Ще до завершення рятувальної операції сестра загиблого, Ольга, розповіла журналістам про свого брата.

«Брат з інвалідністю першої групи, після інсульту не розмовляє», — сказала вона.

Згодом працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій деблокували тіло чоловіка з-під завалів.

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Що відомо про удар РФ по місту

Раніше йшлося про те, що російська армія скинула на Суми 7 керованих авіабомб. Удари припали по Ковпаківському району.

Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, комерційні підприємства, станцію технічного обслуговування та автомийку. У будівлях вибито вікна, зруйновано покрівлі, виникли значні руйнування.

Також через російський обстріл було знеструмлено один із водозаборів міста. У КП «Міськводоканал» попередили, що у разі тривалих перебоїв з електропостачанням вода в частині Сум подаватиметься за графіком і зі зниженим тиском.

На місці удару тривають аварійно-рятувальні роботи, а правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії.

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Також 19 липня РФ атакувала балістикою Київ та область.

У столиці у різних районах виникли пожежі, є постраждалі та загиблий. Під ударом ворога опинилися цивільні та складські об’єкти.

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