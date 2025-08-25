Свириденко зізналася, чи виїхав її рідний брат з України

Юлія Свириденко

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко підтвердила, що її рідний брат Віталій Свириденко проживає за кордоном.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Під час Національного молитовного сніданку в Києві журналістка «Радіо Свобода» запитала Свириденко, чи правда, що її брат покинув Україну після початку повномасштабного вторгнення.

У відповідь вона зазначила, що її брат виїхав ще до початку великої війни. На уточнююче запитання, чи не повернувся він в Україну, вона сказала: «Він проживає за кордоном». Віталій Свириденко раніше був депутатом Чернігівської обласної ради від партії «Слуга народу».

Нагадаємо, Юлія Свириденко дуже добре дбала про свою репутацію, тому вона майже не пов’язана з гучними скандалами. Однак певний конфлікт виник перед її призначенням на посаду прем’єр-міністра України. Тоді опозиційні політики висловили обурення через дані її декларації. Згідно з документом, за пів року викладання у Київській школі економіки (KSE) 2024 року вона заробила понад 3 мільйони гривень.