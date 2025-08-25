ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
510
Час на прочитання
1 хв

Свириденко зізналася, чи виїхав її рідний брат з України

Юлія Свириденко підтвердила, що її брат Віталій Свириденко проживає за кордоном.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко підтвердила, що її рідний брат Віталій Свириденко проживає за кордоном.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Під час Національного молитовного сніданку в Києві журналістка «Радіо Свобода» запитала Свириденко, чи правда, що її брат покинув Україну після початку повномасштабного вторгнення.

У відповідь вона зазначила, що її брат виїхав ще до початку великої війни. На уточнююче запитання, чи не повернувся він в Україну, вона сказала: «Він проживає за кордоном». Віталій Свириденко раніше був депутатом Чернігівської обласної ради від партії «Слуга народу».

Нагадаємо, Юлія Свириденко дуже добре дбала про свою репутацію, тому вона майже не пов’язана з гучними скандалами. Однак певний конфлікт виник перед її призначенням на посаду прем’єр-міністра України. Тоді опозиційні політики висловили обурення через дані її декларації. Згідно з документом, за пів року викладання у Київській школі економіки (KSE) 2024 року вона заробила понад 3 мільйони гривень.

Дата публікації
Кількість переглядів
510
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie