Брат військового рік ухилявся від мобілізації, а потім попросився до ЗСУ: суд ухвалив несподіваний вирок

На суді чоловік просив не відправляти його до в'язниці.

В Івано-Франківській області до 1 року позбавлення волі засудили чоловіка, який на початку 2023 року отримав повістку, проте рік уникав мобілізації.

Про це йдеться у вироку Тлумацького районного суду Івано-Франківської області від березня 2024 року.

За даними суду, чоловік 27 січня 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Він отримав повістку та мав прийти до ТЦК в лютому 2023 року, проте ухилився від призову.

На суді чоловік провину визнав і розкаявся. Він повідомив, що його рідний брат від березня 2022 року захищає Україну, тоді як він доглядає за мамою. Також чоловік зазначив, що йому нібито сказали в ТЦК, що оскільки його брат служить, він може не призиватися. На суді чоловік просив не позбавляти його волі та дати можливість мобілізуватися до ЗСУ.

Суд підтвердив той факт, що мати призовника дійсно хворіє, а його брат уже служить у ЗСУ. Також у хлопця є позитивна характеристика. Проте "через суспільний резонанс" суд вирішив засудити ухилянта до реального терміну позбавлення волі.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 1 року позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік вигадав нестандартну причину відмови від мобілізації.

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