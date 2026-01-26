Брат загинув за Україну, а він служить ворогу: священник УПЦ МП з Рівненщини втік до РФ

Священник УПЦ МП з Рівненщини Олексій Оніщук

Священник УПЦ МП з Рівненщини Олексій Оніщук, чий рідний брат загинув на фронті, захищаючи Україну, виїхав до країни-агресорки. Тепер він відкрито підтримує дії Кремля та поширює антиукраїнську пропаганду.

Про це пишуть місцеве видання «Рівне Вечірнє» та канал «Монолог».

Олексій Оніщук поширював проросійську пропаганду ще задовго до повномасштабного вторгнення. Це не заважало йому комфортно проживати на Рівненщині. Оніщук давав інтерв’ю пов’язаним з Росією ЗМІ і критикував у них Україну.

Також він сумував за проросійським пропагандистом Олесем Бузиною.

Одночасно він навіть був вчителем у місцевій школі (колишній Костопільський район), у селі, де мав парафію.

2019 року Оніщук втратив храм у селі на Костопільщині, бо не захотів переходити до української церкви разом із своїми вірянами. Проте дуже швидко за гроші «мецената» він будує нову церкву Московського патріархату. Що цікаво — «ватний» піп, який зараз втік до РФ, на Рівненщині служив саме в тому селі, поблизу якого розташований великий полігон.

Під кінець травня 2022 року в бою проти російських окупантів гине брат священника Олександр.

Тоді Олексій лише сухо констатував факт смерті брата у соцмережах, уникаючи будь-якого засудження російської агресії.

Як з’ясувалося, священик МП не просто зберігав мовчання, а готував ґрунт для втечі. Як батько трьох неповнолітніх дітей, він мав право на виїзд за кордон. А звідти він переїхав до РФ. Опинившись на території Росії, Оніщук почав активно вести проросійську діяльність. У своїх дописах він транслює класичні наративи кремлівської пропаганди, виправдовуючи війну, яка забрала життя його власного брата. Зараз зрадник у рясі осів у Тольятті, де отримує посаду настоятеля Покровського храму (пос. Луначарский). І вже з території ворога починає поширювати антиукраїнську позицію.

Громадськість та журналісти звертають увагу на те, що церковна структура УПЦ МП не поспішає давати оцінку діям свого служителя-втікача.

Нагадаємо, журналісти з’ясували, що у Києві при монастирі УПЦ Московського патріархату «Голосіївська пустинь» діяла нелегальна школа, яка «зомбує» українських дітей ворожою пропагандою. У підпільній школі Московського патріархату учні вивчали російську мову, яка в розкладі була вказана як «слов’янська», співали радянські пісні і читали російську літературу.