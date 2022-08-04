Братчук пояснив, чому росіяни розганяють фейк про "голод в Одесі"

Фейки російської пропаганди про "голод в Одесі" та "кілометрові черги за хлібом" пов’язані з успішним початком реалізації "зернової угоди" щодо вивезення українського продовольства.

За словами речника Одеської ОВА Сергія Братчука, перше судно з українським зерном вже перевірено Туреччиною, ООН та Росією і пройшло Босфор.

Про це Братчук повідомив під час брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Російські фейки про голод в Одесі не мають під собою жодного підґрунтя, і вони пов’язані з успішним початком реалізації так званого "зернового гуманітарного коридору" щодо експорту українського зерна. Перше судно з нашим зерном перевірено Туреччиною, ООН та Росією і вже пройшло Босфор. Воно рухається в напрямку Ліванського порту Тріполі", - розповів Братчук.

За його словами, наразі ще одне турецьке судно під прапором Ліберії рухається в напрямку Одеси, де теж буде завантажене зерном. Це буде перше судно після початку повномасштабної війни, яке прибуде до одного з одеських портів — Чорноморська.

Крім того, Братчук переконаний, що росіяни мають на меті посіяти панічні настрої серед українців. Однак, попри те, що цьогоріч урожай буде меншим, його буде достатньо, аби повністю забезпечити хлібом свій регіон, а також частину відправити на експорт.

"Сьогодні в Одесі є все, вона забезпечена повністю продовольством, працює Привоз (місцевий ринок - ред.), що є маркером того, як сьогодні живе Одеса і реагує на те, що відбувається", - наголосив Братчук.

Нагадаємо, судно з українською кукурудзою зупинилося у Стамбулі для огляду, який відбувається за "зерновою угодою". Команда інспекторів перевірила перше судно з українським зерном, яке вийшло з порту Одеси. Кінцевим пунктом призначення є Ліван.

Читайте також: