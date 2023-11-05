Братчук прокоментував удар по суднобудівному заводу: "Ракети долітають тепер і до Керчі"

Збройні сили України 4 листопада вдарили по суднобудівному заводу "Залив" в Керчі. Там перебували кораблі, які мали стати на бойове чергування.

Атаку в ефірі телеканалу FREEДОМ прокоментував речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

"Було ураження, є влучання. Хоча ворожа математика, звісно, виглядає, м’яко кажучи, як завжди дивною. Спочатку росіяни заявили про те, що від 12 до 18 ракет вони знищили ще в повітрі. Мовляв, вони впали в море, а частина уламків впала на територію заводу. Але, як потім з’ясувалося, були саме влучання. Зараз більш точна інформація моніториться", - наголосив Братчук.

За словами Братчука, в цих судноверфях будувалися і готувалися до введення в експлуатацію ракетоносії, які атакують "Калібрами".

"Сталося найголовніше - росіяни вкотре переконалися, що може тепер прилітати і до Керчі, яка здавалася недосяжним таким островом визначеним на території Кримського півострова. Найімовірніше, було завдано шкоди, насамперед, інфраструктурі цього заводу. Наскільки серйозної, можна буде говорити про це трохи згодом", - сказав гість ефіру.

Росіяни, як і раніше будуть намагатися заховати свої кораблі, продовжать розосереджувати свій флот. Наразі, каже Братчук, більша частина кораблів перебуває у Новоросійську - куди судна переводили із Севастополя.

"Тепер Керч, виявляється, не безпечне місце. Відбувається розосередження особового складу, окупанти намагаються заховати те, що, як на мене, вже неможливо заховати. І найголовніше - тривога. Українські ракети і ракети, які нам надали наші союзники, долітають тепер і до Керчі", - наголосив він.

Як повідомлялося, військові ЗСУ 4 листопада атакували суднобудівний завод у Керчі. Пропагандисти одразу заявили, мовляв, це працює російська ППО, а всі цілі – збито. Згодом з'явилась інформація, що на суднобудівному заводі у Керчі зафіксовано влучання в малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт" під назвою "Аскольд".

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