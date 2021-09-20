Братика і сестричку знайшли мертвими у скрині: стало відомо, чому батьки не одразу шукали дітей

Братика і сестричку знайшли мертвими у скрині: стало відомо, чому батьки не одразу шукали дітей

З 11:00 діти перестали відповідати на дзвінки матері.

Батьки знайдених мертвими у скрині 7-річного хлопчика і 10-річної дівчинки, перш ніж кинутись на пошуки зниклих дітей, розпивали алкоголь. У цій справі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтями про умисне вбивство двох малолітніх дітей та злісне невиконання батьками своїх обов’язків.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

"Встановлено, що вранці 18 вересня 2021 року 35-річна мешканка с. Микільського разом з 41-річним чоловіком пішли на роботу, залишивши 7-річного сина та 10-річну доньку самих вдома. Близько 10:00 години мати з дітьми останній раз розмовляла телефоном, а вже з 11:00 діти перестали відповідати на дзвінки", - йдеться у повідомленні.

Прокуратура Донецької області

Повернувшись додому лише ввечері, жінка разом із чоловіком випили алкоголю, після чого батько пішов спати, а мати почала самостійно шукати дітей. Проте, не знайшовши їх, вона вирішила повідомити про зникнення у поліцію.

Прокуратура Донецької області

"Під час огляду будинку правоохоронці знайшли тіла зниклих дітей у кладовій кімнаті в закритому комоді. За попередніми даними, діти загинули від асфіксії, проте остаточна причина смерті стане відома після проведення судово-медичної експертизи", - розповіли у прокуратурі.

Прокуратура Донецької області

Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії та перевіряються свідчення батьків.

Нагадаємо, 18 вересня о 18:30 мама дітей зателефонувала до поліції і розповіла, що вона із чоловіком пішли працювати о 4:30, залишивши дітей самими. А коли батьки повернулись, то неповнолітніх ніде не було. Раніше хлопчик та дівчинка з дому не тікали.

Дітей розшукували правоохоронці, кінологи, автопатрулі, наряди на блокпостах, залізничних та автовокзалах. Під час огляду будинку дітей знайшли в старій скрині без ознак життя. Поліція розглядає різні версії щодо загибелі брата та сестри. Одна з них - діти могли самостійно залізти у скриню, яка захлопнулася на замок. Причиною смерті стало удушення через браку кисню.

Відомо, що родина перебуває на обліку в соціальних службах: з батьками проводили бесіди щодо недопущення зловживання алкоголем та належного виховання дітей.

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