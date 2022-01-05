Братики із Вінницької області здолали 10 кілометрів босоніж, щоб втекти від вітчима

Дітей виявили вже у сусідній Одеській області.

Поліція Одеської області виявила при дорозі двох братиків 12 і 6 років, які пішки і босоніж йшли до бабусі із Вінницької області.

Про подію копи написали на своєму сайті.

Вони зазначають, що хлопчиків звати Ваня та Саня, і що діти встигли здійснити мандрівку у 10 кілометрів.

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«Про хлопчиків у поліцію повідомили пересічні громадяни, які їхали на автомобілі по трасі і звернули увагу, що вони йдуть вздовж дороги без взуття і зовсім самі. Ми поїхали до місця, на яке орієнтовно вказали люди, і розшукали дітей. При наближенні машин вони ховалися у придорожніх насадженнях. Коли ми запитали, чого ті бояться, у відповідь почули: повернення додому у Вінницьку область», - розповіла начальниця сектору ювенальної превенції Подільського районного управління поліції Катерина Нігрецкул.

Далі малюки пояснили, що живуть з меншою сестричкою, мамою та вітчимом, який їх нібито ображає, тому вони і вирішили втекти з дому до бабусі, яка живе у Балті Одеської області.

Ювенальна поліція допомогла розшукати жінку і доправила туди дітей. Бабуся вже мала для хлопчиків необхідні речі.

«Про ситуацію, що склалася, ми сповістили колег з сусідньої області. На той час повідомлення про зникнення з дому дітей їм не надходило. Зараз поліцейські шукають матір хлопчиків, аби з’ясувати, що все-таки сталося в їхній родині. Поки ж Ваня та Сашко залишатимуться з бабусею», - зазначила Катерина Нігрецкул.

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