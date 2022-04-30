"Братня любов": у Міноборони показали вщент зруйноване окупантами село на Харківщині

Армія Російської Федерації знищали вщент село Яковлівка у Харківській області.

Моторошні кадри наслідків "руского міру" показали у Міністерстві оборони України. Масштаби руйнувань у мирному населому пункті вражають.

Факти вчинених російськими окупантами злочинів можна побачити у відео.

На місці села зруйновані людські помешкання: деякі будинки мають пошкоджений дах, стіни та вибиті вікна, деякі - знищені повністю. Крім того, на подвір'ях згарища від пожеж.

"Повною мірою відчути "братню любов" сусідньої недодержави довелося і жителям села Яковлівка. Зруйновані будинки, на місці яких цілковиті згарища, біль та злість за скоєне рашистами. Та незважаючи на масштаби руйнувань, селяни не втрачають оптимізму", - наголошують у Міноборони.

Як повідомлялося, десятки боєприпасів щодня знешкоджують сапери на Запоріжжі, бо росіяни гатять просто по містах та селах, попри те, що там немає жодного військового об'єкта. Частина ракет не розривається – через ембарго рашисти змушені використовувати чіпи та процесори ще 70 років, тож смертельні подарунки засівають городи.

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