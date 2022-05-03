Брав 20 тис. доларів за переправлення призовників за кордон: на Закарпатті затримали переселенця-бізнесмена

Брав 20 тис. доларів за переправлення призовників за кордон: на Закарпатті затримали переселенця-бізнесмена

Державне бюро розслідувань заблокувало на Закарпатті розгалужений канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Незаконним переправленням українців за кордон займався переселенець з Харкова. Таким чином він вирішив організувати незаконний бізнес на заході України.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР та в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що харків'янин надавав потенційним ухилянтам багато послуг: фальшиві довідки про непридатність до військової служби, переправлення чоловіків через кордон як волонтерів тощо. Свої послуги чоловік оцінював у 20 тисяч доларів.

Зокрема, вдалося встановити, що "бізнесмен" в одному з центрів комплектування і соціальної підтримки Закарпаття чоловіки нібито проходили військово-лікарську комісію. Саме вона визнавала їх непридатними до військової служби у воєнний час з одночасним виключенням з військового обліку.

Мешканя Харкова вдалося затримали "на гарячому". Він отримував плати за послуги від чергового охочого втекти за кордон. Під час обшуку правоохоронці вилучили в затриманого 40 тисяч доларів, зброю та набої, мобільні телефони, флеш-накопичувачі та печатки.

Своєю чергою, в Офіс генарального прокурора повідомили, що організатора під час обшуку в автомобілі, на якому він пересувався, знайшли та вилучили 20 тисяч доларв плати за виготовлення і передачу фальсифікованих документів для затриманого на кордоні чоловіка, а також близько 7 тисяч євро.

Наразі правоохоронці перевіряють до незаконного бізнесу працівників військкоматів, лікарів та прикордонників.

Як повідомллося, у Закарпатській області двоє місцевих мешканців за $4 тисячі намагалися незаконно переправити до Румунії військовозобов'язаного. Зловмисників викрили "на гарячому" та затримали.

Читайте також: