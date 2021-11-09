"Брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях": в СБУ підтвердили затримання бойовика Куликовського

Головного ката "Ізоляції" Палича затримали у Києві.
Контррозвідники СБУ підтвердили, що затримали у Києві колишнього бойовика терористичної організації "ДНР", очільника незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області "Ізоляція".
За інформацією СБУ, цей чоловік організовував та брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях протиправно ув’язнених громадян України.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Наразі стосовно колишнього бойовика проводяться визначені законодавством процесуальні дії. Зокрема щодо його доставки до суду для обрання запобіжного заходу, а також отримання додаткової інформації про його протиправну діяльність.
Зловмисника затримали у межах раніше відкритого кримінального провадження за чртирма статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 149 (торгівля людьми);
- ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);
- ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);
- ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).
Заходи з викриття зловмисників проводили контррозвідники СБУ за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
Раніше про затримання головного ката в'язниці "Ізоляція" Палича повідомив журналіст, колишній в’язень "Ізоляції" Станіслав Асєєв.