Брав гроші за безкоштовні операції: в Одесі судитимуть кардіохірурга, який наживався на біді пацієнтів

Брав гроші за безкоштовні операції: в Одесі судитимуть кардіохірурга, який наживався на біді пацієнтів

За операцію на серці лікар брав 11 тисяч доларів.

У Одесі судитимуть лікаря-кардіохірурга, який незаконно збагачувався за рахунок пацієнтів. Медик брав гроші за операції, які є безкоштовними.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього завідуючого відділенням кардіохірургії однієї з комунальних медичних установ Одеси за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Так, у травні цього року медика затримали, коли він отримав 11 тисяч доларів США з пацієнта. У таку суму кардіохірург оцінив проведення операції на серці з протезування висхідного відділу аорти.

"Варто зазначити, що такого роду операції за законодавством України повинні проводитися безкоштовно, придбання протезів, клапанів, шунтів тощо здійснюються за бюджетні кошти. Наразі обвинуваченого звільнено із займаної посади", - повідомили у прокуратурі.

За цей злочин Законом передбачено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Одеській обласній лікарні група лікарів організувала корупційну схему. Медики брали з людей гроші за "безкоштовні" операції, які оплачує держава.

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