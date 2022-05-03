Брав по 20 тисяч доларів: переселенець із Харкова відправляв чоловіків закордон під виглядом волонтерів

Брав по 20 тисяч доларів: переселенець із Харкова відправляв чоловіків закордон під виглядом волонтерів

На Закарпатті викрили організатора незаконної схеми переправлення через кордон чоловіків призовного віку. Ним виявився переселенець з Харкова, який вирішив організувати незаконний бізнес на заході Україні.

Затримання порушника провели працівники Державного бюро розслідувань спільно з Нацполіцією.

Про це повідомили сьогодні, 3 травня, у пресслужбі ДБР.

Харків'янин пропонував потенційним ухилянтам фіктивні довідки про непридатність до військової служби, а також переправлення їх через кордон під виглядом волонтерів.

Зараз правоохоронці перевіряють інформацію про причетність до незаконного бізнесу працівників військкоматів, лікарів та прикордонників.

"Зокрема, за оперативною інформацією, за сприяння харківського "бізнесмена" в одному з центрів комплектування і соціальної підтримки у Закарпатській області чоловіки нібито проходили військово-лікарську комісію, яка визнавала їх непридатними до військової служби у воєнний час з одночасним виключенням з військового обліку", - йдеться у повідмленні.

За свої послуги організатор брав у "клієнтів" по 20 тисяч доларів США. Його спіймали "на гарячому" під час отримання плати від чергового охочого втекти за кордон.

Державне бюро розслідувань

Під час обшуку правоохоронці вилучили в затриманого 40 тисяч доларів США, зброю та набої, мобільні телефони, флеш-накопичувачі та печатки.

Триває досудове розслідування за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 9 років.

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