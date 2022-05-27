Брав по 6 тисяч доларів: мешканця Львівщини затримали за переправлення чоловіків за кордон (фото)

Брав по 6 тисяч доларів: мешканця Львівщини затримали за переправлення чоловіків за кордон (фото)

Мешканець Львівщини за 6 тисяч доларів обіцяв чоловікам призовного віку переправити їх через кордон.

У Львівській області затримали чоловіка, який незаконно переправляв через кордон осіб призовного віку. За свої послуги він брав 6 тис доларів США.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік організував незаконний перетин державного кордону України для громадян, яким заборонено виїзд за межі держави на період дії правового режиму воєнного стану. Свої послуги він оцінив у 6 000 доларів США з людини. За це фігурант обіцяв допомогти у безперешкодному перетині кордону через офіційні пункти пропуску.

Мешканця Львівщини затримали та повідомили йому про підозру в організації схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон на період дії воєнного стану (ч. 3 ст. 332 КК України).

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі майже 200 тис грн.

Читайте також: