Брав по 6 тисяч доларів з особи: мешканець Чернівців нелегально переправляв чоловіків за кордон

Брав по 6 тисяч доларів з особи: мешканець Чернівців нелегально переправляв чоловіків за кордон

На Буковині перекрили канал незаконного переправлення чоловіків за кордон.

Мешканцю Чернівців, який незаконно переправляв чоловіків за кордон, повідомили про підозру.

Про це сьогодні, 29 квітня, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, житель Чернівців, який був відповідальним за підбір, працевлаштування та оформлення водіїв на підприємство свого батька, за його відсутності, підробляв трудові договори з чоловіками призовного віку, що давало їм право безперешкодно виїхати за кордон", - йдеться у повідомленні.

За свої послуги чернівчанин брав по 6 тисяч доларів з особи. За такою схемою за кордон було переправлено понад 10 чоловіків призовного віку.

Наразі у підприємця, з яким були укладені фіктивні трудові договори на здійснення транспортних перевезень за кордон, вилучено 6 автомобілів орієнтовною вартістю близько 3 млн грн. Вирішується питання щодо їх арешту.

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