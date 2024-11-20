Лубінець висловив найбільшу претензію до МКЧХ — подробиці

МКЧХ має бути об’єктивним: казати про те, що Україна дотримується необхідних доктрин щодо полонених і що їх не дотримуються росіяни.

Серед питань, які існують в України до Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, є те, що туди офіційно входить російський Червоний Хрест, який, як офіційно визнано, брав участь у незаконній депортації українських дітей. І найбільша претензія в Офісу омбудсмена саме до МКЧХ.

Про це йшлося під час пресконференції уповноваженого ВР із прав людини Дмитра Лубінця, повідомляє "Укрінформ".

До Національного Товариства Червоного Хреста України в Офісу омбудсмена претензій немає.

“По Червоному Хресту, то цих організацій є три. Національний Червоний Хрест – у нас до них точно немає не те що претензій, а лише подяка. Це Національне Товариство Червоного Хреста України. Друга організація – це Міжнародна Федерація Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, куди входять всі національні товариства. І до цієї організації у нас є купа претензій”, – повідомив Лубінець.

Уповноважений із прав людини пояснив, що національний Червоний Хрест РФ, наприклад, брав участь у незаконній депортації українських дітей.

"У нас визнано і підтверджено, що в порушення статуту Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця вони заплющили очі на те, що російський Червоний Хрест вкрав майно українського Червоного Хреста у Криму і публічно ним послуговується. І жодної реакції ми від них не можемо добитися”, – заявив омбудсмен.

Лубінець заявив, що найбільша претензія у Офісу омбудсмена – до МКЧХ.

“Бо якщо вони кажуть, що їх не допускають росіяни, ми їм кажемо: “Де ви про це написали чи зафіксували?”. Якщо цього немає, то вони погоджуються, що росіяни все виконують… Кожен місяць військовополонені української армії мають право на листування, отримання посилок, отримання меддопомоги. Тяжкопоранені й тяжкохворі мають репатріюватися без жодних умов до України. Але все це не відбувається”, – заявив він.

Омбудсмен висловив думку, що їхня нейтральність не повинна прикривати їхню неефективність, і МКЧХ має бути об’єктивним: казати про те, що Україна виконує необхідні документи щодо полонених і що їх не виконують росіяни.

Нагадаємо, росіяни, ймовірно, вчергове розстріляли двох беззбройних українських бійців. Про це також повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

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