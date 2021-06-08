Брав участь у визволенні міста: в Харкові помер генерал-майор авіації Михайло Карпєєв

Звання Героя Радянського Союзу Михайло Карпєєв отримав в 23 роки.

У Харкові в віці 99 років помер останній Герой Радянського Союзу, генерал-майор авіації Михайло Карпєєв. За час служби чоловік здійснив понад 300 бойових вильотів.

Про це повідомили в міськраді.

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“Михайло Карпєєв здійснив понад 300 бойових вильотів — 100 на літаках ІЛ-2 зі знищенням ворожої техніки і живої сили противника, 100 на розвідку і 110 для зв'язку з партизанами. Брав участь у визволенні Харкова. Про таких людей знімають фільми, пишуть книги і з покоління в покоління розповідають дітям”, — підкреслили в пресслужбі Харківської мерії.

Вже після війни Карпєєв працював в Качинському авіаційному училищі, Ворошиловградському вищому військовому училищі, а також в Харківському вищому військовому авіаційному училищі льотчиків.

Нагадаємо, в Харкові на 70-му році життя помер головний лікар міської багатопрофільної лікарні №18 Борис Менкус, який раніше перехворів коронавірусом.

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