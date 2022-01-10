Бразилець провіз до України у шлунку майже 1 кілограм кокаїну

Бразилець провіз до України у шлунку майже 1 кілограм кокаїну

Чоловік попався у міжнародному аеропорту “Бориспіль”.

В Україні судитимуть бразильця, який у власному шлунку ввіз майже 1 кілограм кокаїну.

Про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної прокуратури.

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За даними слідства, громадянин Федеративної Республіки Бразилія контрабандним шляхом ввіз до України у шлунку 90 капсул, заповнених кокаїном.

"Громадянин заповнив митну декларацію у міжнародному аеропорту "Бориспіль", де зазначив відсутність на момент проходження митного контролю товарів, переміщення яких через державний кордон України обмежено або заборонено. Однак, за результатами проведення комплексу слідчих та процесуальних дій працівниками СБУ та прокуратури протиправні дії іноземця на території України припинено, а майже 1 кг наркотичного засобу, який виявлено за допомогою спеціального обладнання, вилучено", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що іноземець перебуває у слідчому ізоляторі.

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Раніше стало відомо, що у Львові реабілітують варанів та змій, яких незаконно намагалися вивезти з України до Італії. До натуралістичного центру рептилій привезли в дуже важкому стані. Два десятки з них через переохолодження та стрес загинули.

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