"Брехливі плітки": Епіфаній відхрестився від впливу Порошенка на ПЦУ

Епіфаній запевнив, що жодна політична сила чи окремий лідер не будуть мати в ПЦУ якоїсь виняткової ролі.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній запевнив, що ніхто з українських політиків не впливає на рішення ПЦУ.

Про це йдеться у спеціальному зверненні митрополита Епіфанія.

"Супротивники, як видно, використовують фальшиві аргументи та інші брудні засоби... Одним з таких засобів є наполегливе намагання представити Православну Церкву України заручницею чи учасницею партійної боротьби. Рішуче і твердо заявляю перед усією громадою – ми не дозволяли дотепер і надалі не дозволятимемо робити цього", – сказав Епіфаній.

Він подякував всім політичним силам, "незалежно від того, чи вони представляють у певний проміжок історії владу або опозицію". Проте запевнив, що жодна політична сила чи окремий лідер не будуть мати в ПЦУ якоїсь виняткової чи контролюючої ролі.

"Роками структура Московського Патріархату в Україні розбудовувалася саме за такою хибною моделлю тіньового контролю. Деркач, Новінський, Медведчук та інші подібні діячі вважали себе ніби учасниками «акціонерного товариства», що вирішують за спиною «найнятих менеджерів» у рясах всі ключові питання. Така модель значною мірою спричинилася до нинішньої публічної катастрофи Московського Патріархату в Україні", – каже ієрарх.

Епіфаній зауважив, що противники ПЦУ наполегливо намагаються дискредитувати Українську церкву, нав’язуючи їй імідж "церкви Петра Порошенка". Митрополит нагадав, що саме у такий спосіб свого часу Росія намагалася Київський Патріархат подавати як "церкву Кравчука" – нібито виключно партійний політичний проєкт.

"Ми неодноразово спростовували такі брехливі плітки не лише через заяви, але самими реаліями нашого життя. Ані Петро Порошенко, ані будь-який інший політик, незалежно від того, представляє він владу чи опозицію, не відіграє у житті Православної Церкви України якоїсь виняткової ролі", – сказав предстоятель.

Епіфаній вкотре наголосив, що жоден з українських політиків не мали і не мають контролю щодо позиції та рішень Церкви.

"Тим більше цього не мають і не можуть мати якість регіональні клани, які від початку вперто намагалися його добитися, але зазнали фіаско", – підсумував він.

Раніше митрополит Епіфаній пояснив ситуацію навколо Києво-Печерської лаври і звернувся до монахів УПЦ МП. Також він засудив "танці біля Лаври" і закликав мітингувальників до зваженості.

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