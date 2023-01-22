"Брехня та маніпуляція": у Міноборони відреагували на скандальний матеріал про закупівлю харчів для армії

Міноборони звернеться до СБУ через матеріал про закупівлі харчів.

Міноборони України відреагувало на інформацію у ЗМІ про те, що відомство закуповує харчі для військових у 2-3 рази дорожче, ніж у магазинах, назвавши це "брехнею та маніпуляцією" та обіцяє звернутися до СБУ.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

"Відомості щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману. Міністр оборони Олексій Резніков вчора (21 січня – ред.) особисто звернувся до голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки з проханням провести засідання комітету та заслухати інформацію про закупівлі послуги харчування військовослужбовців на 2023 рік за участі представників НАБУ та ДБР", - йдеться у повідомленні відомства.

Міністерство звернеться до СБУ, аби ті провели розслідування щодо матеріалу, в якому йдеться про купівлю харчів за завищеними цінами. Відомство наголосило, що у них нульова толерантність до корупції.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликає на засідання керівництво Міністерства оборони у зв’язку зі скандалом із закупівлями продуктів для українських військових за завищеною ціною, повідомила 21 січня у Фейсбуці заступниця голови комітету Мар’яна Безугла.

Також у коментарях до свого поста вона проінформувала, що засідання має відбутися у закритому режимі найближчим часом.

Нагадаємо, видання Дзеркало тижня стверджує, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.

Журналісти пишуть про це, маючи копію угоди вартістю понад 13 мільярдів гривень. Документ схвалений Міністерством оборони 23 грудня 2022 року і передбачає послуги організації харчування 2023 року військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.

Видання порівняло ціни з угоди з цінами в мережі "Сільпо" в спальному районі Києва. Яйця оборонне відомство закуповує по 17 гривень за штуку, коли роздрібна ціна в магазині становить близько 7 гривень за штуку. Також більш як удвічі переоцінена картопля – 22 гривні за кілограм (порівняно з 8–9 гривнями в магазині). Куряче стегно для військових оцінене в 120 гривень за кілограм, магазинна ціна – 80 гривень.

170 гривень за яйця: Міноборони в халепі через закупівлю продуктів для ЗСУ

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