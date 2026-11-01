«Брехня вбиває»: Філатов емоційно прокоментував ситуацію із знеструмленням Дніпра

Після атаки РФ був масштабний блекаут у Дніпрі / © Associated Press

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Міський голова Дніпра Борис Філатов розкритикував комунікацію органів влади після російського удару по залізничному вокзалу міста. Він заявив, що посадовці намагаються перекладати відповідальність одне на одного та не говорять усієї правди.

Про це написав у своєму дописі в соцмережах.

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«Те саме і з постійним перекиданням відповідальності. У державної влади — на місцеве самоврядування. У місцевого самоврядування — на військові адміністрації. У військових адміністрацій — на профільні відомства. І далі в тому ж дусі. Безкінечні хороводи пустопорожніх перевірок… Вигадування нових вимог, що взагалі відірвані від реальності…. Міжусобна скубня і звинувачення в тому, хто винен більше… Будь ласка. Закінчуйте свій «піар непричетності», — зазначив він.

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За його словами, Дніпро та область працюють над формуванням єдиної інформаційної політики без надмірної активності в соцмережах і взаємних звинувачень.

Згодом Філатов написав ще один допис, в якому подякував енергетикам та комунальникам.

«По-перше, я хочу вибачитися. Хоча я в ні в чому не винний. Але я хочу вибачитися за те, що десятки тисяч людей сиділи без світла та води. Це - моя робота. Іноді, навіть тоді, коли ти не керуєш державним Укренерго та приватним ДТЕК», — додав мер.

Міський голова Дніпра повідомив, що хоча майже все місто зараз зі світлом та водою, однак є поодинокі випадки, коли окремі будинки не мають електропостачання.

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«Я би дуже хотів, щоб ми з військовою адміністрацію розібрались, хто, коли і як брехав всі ці дні, «що все буде добре вже зараз/за годину/завтра». Бо якщо відповідальні особи зразу б казали правду, то ми та всі інші служби, реагували би зовсім по іншому…. Бо брехня вбиває», — написав Філатов.

Як коментують в ОВА

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що майже 100 тисяч мешканців Дніпропетровщини залишаються без світла. Мовиться про споживачів у Дніпровському, Павлоградському та Самарівському районах. Росія продовжувала бити по енергетиці області. Нові удари спричинили повторні знеструмлення.

Однак енергетики повернули світло майже всім споживачам у Дніпровському, Кам’янському та Павлоградському районах, знеструмленим через ворожі атаки напередодні. Залишається заживити ще кілька тисяч абонентів. У Дніпрі повністю відновили водопостачання. Відновлювальні роботи тривають.

Нагадаємо, що масштабний блекаут у Дніпрі стався після нічної російської атаки 30 жовтня. Через знеструмлення понад 350 тисяч абонентів у місті та навколишніх населених пунктах зупинився весь електротранспорт, а насосні станції водопостачання та водовідведення перевели на резервне живлення. Блекаут також ускладнив роботу міської інфраструктури.

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Вночі 31 жовтня Росія атакувала два об’єкти ДТЕК Дніпровські електромережі. Один із них енергетики перед цим майже дві доби відновлювали. Через повторне пошкодження обладнання значна частина Дніпра та Кам’янського знову залишилася без світла. Відновлення електропостачання у Дніпрі ускладнюється через повторні російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

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