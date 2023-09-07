Бренд «Живчик» активно підтримує сімейні заходи!

19 серпня у Луцьку відбувся благодійний фестиваль "Амбасадор Дитинства", одним з партнерів якого став відомий український бренд «Живчик».

Метою фестивалю "Амбасадор Дитинства" є підтримка ініціатив задля допомоги дітям, які потребують особливої підтримки та турботи. Цей унікальний фестиваль об'єднав навколо себе сотні небайдужих сердець, спрямованих на соціальну та психологічну адаптацію дітей за напрямом спілкування "рівний-рівному".

На заході діяли різні локації з активностями для діток та смачними напоями від ТМ «Живчик».

Відомо, що саме продукція ТМ «Живчик» є однією з найулюбленіших напоїв діток та їх батьків. Адже «Живчик» містить вітаміни, які зміцнюють імунітет, дарують енергію та радість кожному члену сім’ї.

А вміст натурального соку з добірних українських яблук та екстракт ехінацеї роблять напій не лише смачним, але й корисним.

Програма фестивалю була надзвичайно насиченою, запам’ятався концерт на якому виступили відомі українські зірки, музичні гурти, фіналісти національного відбору на "Дитяче Євробачення-2023 та імениті блогери.

Це була атмосфера дуже затишного сімейного заходу, який запам’ятається надовго, адже понад 8000 осіб стали частиною цього чудового фестивалю.