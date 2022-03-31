Бренди PEUGEOT, CITROEN і OPEL надають безкоштовне сервісне обслуговування авто державних і комунальних установ

Біля 100 автомобілів брендів PEUGEOT, CITROËN, OPEL уже звернулися в дилерські центри для отримання планового технічного обслуговування, а також для проведення ремонтних робіт різного ступеня складності.

Починаючи з 1 березня 2022 року компанія ТОВ "Пежо Сітроен Україна" та дилерська мережа брендів PEUGEOT, CITROËN, OPEL забезпечують безкоштовне сервісне обслуговування і ремонт автомобілів, що належать державним та комунальним установам нашої країни. За час програми було проведено обслуговування та відремонтовано біля 100 автомобілів брендів PEUGEOT, CITROËN, OPEL, і це тільки початок. Ми впевнені, що технічне "здоров'я" цих автомобілів допомогло врятувати людське здоров'я, а можливо і життя, багатьох українців.

Саме тому, ми не плануємо зупинятися на досягнутому та і надалі продовжуєму дію програми технічної підтримки автомобілів брендів PEUGEOT, CITROËN, OPEL, що належать державним та комунальним установам нашої країни. Усі ремонтні роботи проводяться за рахунок ТОВ "Пежо Сітроен Україна". Біля 100 автомобілів брендів PEUGEOT, CITROËN, OPEL уже звернулися в дилерські центри для отримання планового технічного обслуговування, а також для проведення ремонтних робіт різного ступеня складності. Програма діє по всій Україні, у різних містах і областях, сервісні партнери виконують ремонт максимально якісно і швидко. Адже всі розуміють: зараз на кону не тільки автомобіль, але і реальні людські життя.

До програми уже долучилися 29 дилерських центрів, які розташовані в 16 регіонах країни: Київ, Львів, Олеса, Дніпро, Вінниця, Житомир, Рівне, Кропивницький, Хмельницький, Івано-Франківськ, Черкаси, Краматорськ, Полтава, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон - таким чином, покрита фактично вся територія України. І даний список постійно оновлюється, за актуальною інформацією про роботу дилерськіх центрів слідкуйте за посиланням, а також, дізнавайтесь по телефону гарячої лінії 0-800-500-104 про найближчого дилера, який працює.

Дія програми поширюється на всі автомобілі, що знаходяться у державній та комунальній власності:

Служба національної поліції,

Швидка медична допомога,

Аварійні служби;

комунальні підприємства, що забезпечують безперебійне функціювання інфраструктури, тощо).

А також, наразі уже відновлене постачання запасних частин для автомобілів в повному обсязі, що дозволяє максимально покрити всі види ремонтних робіт по відновленню працездатності автомобілів брендів PEUGEOT, CITROËN, OPEL. Нагадаємо, що наші дилерські центри також обслуговують автомобілі цивільного населення – звертайтесь на гарячу лінію за номером 0-800-500-104 для запису на сервіс та подальшого його обслуговування. Технічне здоров’я автомобіля – це запорука вашої безпеки та безпеки ваших рідних.