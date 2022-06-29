Бренсон і Арахамія обговорили відбудову української "Мрії", яку збираються зробити "ще сильнішою"

Під час візиту до України мільярдера Річарда Бренсона з ним обговорили, зокрема, проєкт будівництва нового літаку "Мрія".

Крім того, йшлося і про розвиток України у космічній галузі.

Про це повідомив очільник фракції "Слуга Народу" у Верховні Раді Давид Арахамія.

Він наголосив, що Ан-225 "Мрія" - це єдиний у своєму роді літак, який встановив 240 світових рекордів.

"Ми вже зараз опрацьовуємо проект будівництва нового літака, який після війни поставить ще багато рекордів. Але будучи вже оновленим, на базі сучасного, цифрового обладнання, що дозволить "Мрії" стати ще сильнішою", – повідомив він у своєму Telegram.

Арахамія зазначив, що під час візиту Річарда Бренсона йшлося також і про перспективи співпраці в космічній сфері. Мільярдер висловив готовність допомагати "всім, чим зможе" та "був приємно приголомшений нашим оптимізмом і тим, що навіть у такі важкі хвилини ми думаємо про те, як здійснити стрибок в авіакосмічному будівництві".

Нагадаємо, засновник компанії Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон побував у Гостомелі на Київщині, який перебував під окупацією російської армії.

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