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Бріджит Брінк таки згадала РФ: посол США висловила співчуття після трагедії в Кривому Розі
Пані посол заявила, що США висловлюють солідарність з народом України у цей день національної жалоби після ракетної атаки Росії.
Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала ракетну атаку Росії по Кривому Рогу, яка забрала життя щонайменше 20 людей, серед яких — 9 дітей.
Відповідний пост вона зробила в Х.
“Ми висловлюємо солідарність з народом України у цей день національної жалоби після ракетної атаки Росії по Кривому Рогу, яка забрала життя 20 людей, серед них 9 дітей. Наші щирі співчуття родинам і близьким усіх загиблих та поранених“, — написала вона.
Нагадаємо, у п’ятницю, 4 квітня, росіяни вдарили по Кривому Рогу. Посол США в Україні Бріджит Брінк у своєму пості засудила удар, однак не вказала, що саме російська ракета поцілила в житлову забудову. Українці різко відреагували на її слова.