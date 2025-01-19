Бригадного генерала Шаповалова призначено на важливу посаду: що повідомив Зеленський

Президент повідомив про призначення координатора відносин з союзниками.

Президент повідомив про призначення координатора відносин з союзниками бригадного генерала Геннадія Шаповалова.

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму зверненні в неділю, 19 січня.

Бригадний генерал Геннадій Шаповалов працюватиме з партнерами України у Німеччині.

"Він працюватиме з нашими партнерами у Вісбадені. Його завдання - це координація безпековоїдопомоги Україні", - повідомив Зеленський.

Що відомо про бригадного генерала Геннадія Шаповалова

Як ТСН.ua писав раніше, Геннадій Шаповалов нещодавно закінчив Військовий коледж Армії США, де готують старший офіцерський склад для сухопутних військ США, а також іноземних слухачів за програмою підготовки керівного складу для подальшого просування по службі в ранзі до генерал-лейтенанта включно.

У березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

Від жовтня 2019 до 2021 року був комбригом 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

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