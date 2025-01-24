Бригадному генералові Галушкіну обирають запобіжний захід: подробиці

Печерський районний суд Києва розглядає обрання запобіжного заходу бригадному генералові й колишньому командувачу ОТУ "Харків" Юрію Галушкіну.
Бригадному генералу Юрію Галушкіну обирають запобіжний захід за новою підозрою. На засідання суду його привезли в кайданах.
Про це повідомила кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко з зали суду.
Генерал Юрій Галушкін, один із трьох підозрюваних у неналежній обороні Харківщини, знову потрапив під арешт після внесення застави у розмірі 5 млн грн. Раніше суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді застави, однак на виході з СІЗО генерала знову затримали.
Адвокат генерала М.Велично на засіданні суду заявив про необхідність відводу прокурорів спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.
Нагадаємо, нардепка Мар'яна Безугла зазначила, якщо справа генералів Галушкіна та Горбенка не потягне за собою арешт Содоля, то це може призвести до вигляду пошуку "цапів-відбувайлів” в нищих ланках.
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