Бригадному генералові Галушкіну обирають запобіжний захід: подробиці

Бригадному генералу Юрію Галушкіну обирають запобіжний захід за новою підозрою. На засідання суду його привезли в кайданах.

Про це повідомила кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко з зали суду.

Генерал Юрій Галушкін, один із трьох підозрюваних у неналежній обороні Харківщини, знову потрапив під арешт після внесення застави у розмірі 5 млн грн. Раніше суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді застави, однак на виході з СІЗО генерала знову затримали.

Адвокат генерала М.Велично на засіданні суду заявив про необхідність відводу прокурорів спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

Генералу Галушкіну обирають новий запобіжний захід після повторного затримання

Нагадаємо, нардепка Мар'яна Безугла зазначила, якщо справа генералів Галушкіна та Горбенка не потягне за собою арешт Содоля, то це може призвести до вигляду пошуку "цапів-відбувайлів” в нищих ланках.

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