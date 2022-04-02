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Британці пишаються, що українці вперше використали їхнью ракету Starstreak і збили гелікоптер РФ

Британці пишаються, що українці вперше використали їхнью ракету Starstreak і збили гелікоптер РФ

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Британці пишаються, що українці вперше використали їхнью ракету Starstreak і збили гелікоптер РФ

Портативна ракетна система Великої Британії збила російський гелікоптер під час першого використання на українському полі бою.

У Великій Британії ЗМІ повідомляють, що ЗСУ поцілили рашистський гелікоптер, використавши їхній Starstreak.

Про це повідомляє видання  The Times.

За словами джерела в Міноборони Великої Британії, в Україні вже майже тиждень розміщений високошвидкісний снаряд Starstreak. ЗСУ поцілили гелікоптер РФ, вперше використавши найсучаснішу британську портативну ракетну систему Starstreak.

Відео знищення ворожого гелікоптера потрапило у Мережу. На кадрах видно, як військовий ЗСУ поцілив у хвіст вертольота, через що той втратив рівновагу і впав на землю.

Нагадаємо, що уряд Великої Британії оголосив про “новий великий пакет військової підтримки” України у її протистоянні російській агресії. Пакет підтримки включає 6 тисяч ракет для протитанкової та фугасної зброї, а також 25 мільйонів фунтів стерлінгів (33 мільйони доларів США) на фінансову підтримку українських військових. Таким чином допомога британців у вигляді летальної зброї збільшиться більш, ніж удвічі.

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