Британія додатково виділить понад 1 млрд доларів на підтримку України: на що витратять кошти

Британія додатково виділить понад 1 млрд доларів на підтримку України: на що витратять кошти

За словами Володимира Зеленського, розмір загальної британської підтримки збільшиться до 3,5 млрд фунтів (близько 4,5 млрд доларів).

Лондон за результатами переговорів президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном виділить додаткові кошти на підтримку України. Йдеться про 1 млрд фунтів стерлінгів (близько 1,3 млрд доларів).

Про це у Twitter повідомив очільник України Володимир Зеленський.

За словами голови держави, ці кошти спрямують на:

торгівлю,

безпеку,

нові інвестиції.

"Чудові новини з Лондона: Велика Британія додатково виділить 1 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України. За підсумками моїх переговорів з Борисом Джонсоном торік розмір загальної британської підтримки збільшиться до 3,5 млрд фунтів", - йдеться у дописі Зеленського.

Чудові новини з Лондона: Велика Британія додатково виділить 1 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України. Це нові інвестиції, торгівля, безпека. За підсумками моїх переговорів з @BorisJohnson торік розмір загальної британської підтримки збільшиться до 3,5 млрд фунтів. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 8, 2021

Як повідомляли раніше, після онлайн-саміту Джо Байдена та Володимира Путіна США внесли зміни до оборонного бюджету щодо санкцій проти "Північного потоку – 2" та військової допомоги Україні.

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