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Британія додатково виділить понад 1 млрд доларів на підтримку України: на що витратять кошти

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Британія додатково виділить понад 1 млрд доларів на підтримку України: на що витратять кошти

pixabay.com

За словами Володимира Зеленського, розмір загальної британської підтримки збільшиться до 3,5 млрд фунтів (близько 4,5 млрд доларів).

Лондон за результатами переговорів президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном виділить додаткові кошти на підтримку України. Йдеться про 1 млрд фунтів стерлінгів (близько 1,3 млрд доларів).

Про це у Twitter повідомив очільник України Володимир Зеленський.

За словами голови держави, ці кошти спрямують на:

  • торгівлю,
  • безпеку,
  • нові інвестиції.

"Чудові новини з Лондона: Велика Британія додатково виділить 1 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України. За підсумками моїх переговорів з Борисом Джонсоном торік розмір загальної британської підтримки збільшиться до 3,5 млрд фунтів", - йдеться у дописі Зеленського. 

Як повідомляли раніше, після онлайн-саміту Джо Байдена та Володимира Путіна США внесли зміни до оборонного бюджету щодо санкцій проти "Північного потоку – 2" та військової допомоги Україні.

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